У Раді влаштували "день Білорусі": як це було. Фото

Народні депутати України 4 вересня влаштували так званий день Білорусі у Верховній Раді. Вони розвісили всюди біло-червоно-білі прапори, які стали символом протестів у сусідній країні, і заявили, що її лідер Олександр Лукашенко – диктатор.

Кадрами із залу парламенту нардепи й не тільки поділилися в соцмережах (щоб подивитися фото і відео, доскрольте новину до кінця).

"Уперше в історії українського парламенту було сказано найважливіші слова для братнього білоруського народу! Український народ із людьми Білорусі, а не з божевільним диктатором, який захопив владу і намагається повністю продати свою країну в обмін на збереження свого крісла. Український і білоруський народи разом! Живе Білорусь! Слава Україні!" – написав у Telegram-каналі депутат із фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко.

Олексій Гончаренко приєднався до підтримки народу Білорусі. Telegrm-канал Олексія Гончаренка

Як видно зі знімків, одні парламентарії оформляли біло-червоно-білими прапорами своє робоче місце, інші фракціями виходили з ними блокувати трибуну. А деякі, наприклад "слуга народу" Олександр Куницький, навіть закутувалися прапорами, ніби пледами.

"Коли потрапив під поганий вплив", – прокоментував його фото анонімний Telegram-канал "Темний лицар".

Олександр Куницький у Раді. Telegram-канал "Темний лицар"

"Незалежно від нашої партійної та фракційної належності, ми маємо стояти разом із білоруським народом, захищаючи свободу. Хай живе Білорусь", – сказала нардепка, голова української делегації в ПАРЄ Єлизавета Ясько.

Нардепи блокували трибуну парламенту

Водночас депутат від ОПЗЖ Ілля Кива вивісив офіційний прапор Білорусі з балкона Ради.

"Суто від фракції в парламенті висловлюю підтримку Білоруській державі", – кричав він у зал, закликаючи, щоб його почули.

Ілля Кива вивісив прапор Білорусі з балкона Ради

Зі свого боку глава ВРУ Дмитро Разумков підкреслив, що всіх депутатів було почуто, однак це український парламент і в ньому має бути тільки національна символіка України. Він закликав парламентарів не блокувати роботу Ради і повернутися до розв'язання поточних питань.

Українські нардепи висловили підтримку білоруському народу

У ВРУ влаштували "день Білорусі"

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні депутат від "Слуги народу" Євген Шевченко відповів матом і погрожував фотокореспонденту Янові Доброносову після того, як той зробив його фото з білоруським прапором.