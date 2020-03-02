За півроку роботи Верховної Ради 9-го скликання найбільшу кількість голосувань пропустили депутати від фракцій "Опозиційна платформа – За життя" і "Батьківщина".

Як передає "Опора", в оновленому парламенті з кінця серпня пройшло більше 1 мільйона 163 тисячі 115 натискань на кнопку. У 40,7% випадків депутати голосували "за", в 27,9% – "утрималися", в 5,1% – "проти". У 15,5% випадків депутати не голосували, ще в 10,8% – були відсутні.

Більше всіх голосувань пропустив нардеп від ОПЗЖ Вадим Рабинович (74%). 2-е і 3-е місця також посіли його колеги по фракції – Вадим Столар (68,9%) і Денис Ісаєнко (61,8%). Далі в списку йдуть Олександр Дубінський ("Слуга народу"), Анжеліка Лабунська та Юлія Тимошенко (обидві – "Батьківщина").

Серед топ-прогульників опинилися також Любов Шпак ("Слуга народу"), Віталій Данілов ("Батьківщина"), Ігор Кисельов ("Опозиційна платформа – За життя"), Олег Волошин ("Опозиційна платформа – За життя"), Дмитро Шенцев (позафракційний) і Юрій Солод ("Опозиційна платформа – За життя").

Топ-прогульники парламенту oporaua.org

Як голосують нардепи в Раді oporaua.org

Як голосують нардепи в Раді oporaua.org

Як писав OBOZREVATEL, нардеп від ОПЗЖ Вадим Рабинович не тільки лідирує в списку прогульників Ради. Напередодні він на засіданні голів фракцій парламенту раптово оголосив про боротьбу з "фашизмом" в Україні і включив радянську пісню.

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