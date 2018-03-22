У Раді вирішується доля Савченко: онлайн-трансляція

У четвер, 22 березня, у Верховній Раді має вирішитися доля позафракційного народного депутата Надії Савченко. (Щоб подивитися трансляцію - доскрольте до кінця сторінки).

До порядку денного засідання внесено питання "Про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата України Савченко", "Про надання згоди на затримання народного депутата України Савченко", "Про надання згоди на обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою (арешт) у відношенні народного депутата України Савченко".

Комітет з питань регламенту і організації роботи Верховної Ради схвалив подання ГПУ на залучення до відповідальності, затримання і арешт Савченко.

В ході засідання генпрокурор Юрій Луценко заявив, що у ГПУ є показання офіцера ЗСУ про те, що нардеп Савченко вербувала офіцерів для здійснення терактів в центрі Києва, а також аудіо- та відеозаписи цих розмов.

"У слідства є незаперечні докази того, що Надія Савченко, народний депутат України, особисто планувала, особисто вербувала, особисто давала вказівки про те, як провести терористичний акт в залі (Верховної Ради України - Ред.)", - підкреслив він.

За його словами, Савченко і глава "Офіцерського корпусу" Володимир Рубан планували напад на кортеж президента України Петра Порошенка з використанням великокаліберної снайперської гвинтівки.

За словами генпрокурора Савченко в рамках розслідування справи за підозрою в організації держперевороту пройде психіатричну експертизу. Він вважає, що це "зніме всі питання" і припинить "прикривати злий умисел" нардепа.

Також між Савченко і Луценко відбулася словесна перепалка, під час якої генпрокурор порадив їй "жувати гранати" .

Для розгляду питань щодо Савченко спікер Андрій Парубій запропонував скасувати перерву в ранковому засіданні. Нардепи схвалили рішення з третьої спроби, після чого почали розгляд подань ГПУ.

З самого ранку біля стін парламенту вже зібралося багато активістів. Біля входу в Раду також вишикувалися десятки журналістів.

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Андрій Дзиндзя

Андрій Дзиндзя

Як повідомляв "Обозреватель", Савченко викликали на допит в СБУ у зв'язку із затриманням Володимира Рубана з арсеналом зброї в зоні АТО. Допит повинен був відбутися 13 березня. Її підозрюють в організації держперевороту в Україні.

За словами прес-секретаря нардепа, вона вилетіла в ПАРЄ. Пізніше сама нардеп заявила, що не отримувала повістку про виклик на допит, пообіцявши прибути в СБУ в разі особистого оповіщення .

15 березня Савченко прийшла в СБУ і звинуватила Парубія в розстрілах на Майдані. У той же день Верховна Рада проголосувала за виключення Савченко з парламентського комітету з питань національної безпеки і оборони України.

Також Луценко заявив про внесення до Ради подання про арешт Савченко.

Відзначимо, що в матеріалах слідства, які були передані в Раду, значиться наступне: для організації держперевороту Савченко та її спільники розробили два плани. Так, крім того, що раніше озвучив Юрій Луценко, з підривом будівлі парламенту і вбивством депутатів і верхівки влади, бунтівниками планувався і нічний захоплення ВР.