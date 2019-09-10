У Раді вирішили обмежити права нардепів: результати голосування

Верховна Рада прийняла в першому читанні законопроект №1043 про зміни до регламенту парламенту, що обмежують права нардепів.

"За" на пленарному засіданні у вівторок, 10 вересня, проголосували 234 народних обранці.

"Проти" виступили представники партій "Європейська солідарність" і "Голос".

У Раді вирішили обмежити права нардепів capital.ua

У Раді вирішили обмежити права нардепів Скріншот

Відзначимо, даний законопроект передбачає обмеження права народних депутатів ініціювати скасування ухвалення раніше рішення. Якщо закон буде прийнятий і набере чинності, один депутат не зможе реєструвати відповідний проект постанови, як це передбачено регламентом зараз. Згідно зі змінами це стане можливо за ініціативою не менше 150 народних депутатів.

Крім того, пропонується закріпити в регламенті Верховної Ради, що при розгляді проекту закону у другому читанні, щоб перейти до обговорення як підтриманих комітетом, так і відхилених поправок, необхідне буде процедурне рішення парламенту – 150 голосів.

Згідно з чинною ж процедурою один народний депутат може наполягти на розгляді поправки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в першому читанні прийняли законопроект про реформування системи прокуратури в Україні.

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