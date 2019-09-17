У Раді вирішили допомогти жителям "Л/ДНР": про що мова

Комітет Верховної Ради України з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій виступив за ухвалення законопроєкту, що дозволяє безкоштовно отримувати правову допомогу жителям тимчасово окупованого Донбасу.

Про це заявив голова комітету Дмитро Лубинець, повідомляє "РБК-Україна". Так, комітет підтримав законопроєкт "Про внесення доповнення до статті 14 закону "Про безоплатну правову допомогу" (щодо мешканців тимчасово окупованих територій) №2015.

"Ставлю на голосування пропозицію звернутися до головного комітету рекомендувати ВРУ ухвалити законопроєкт за основу. Рішення ухвалено одноголосно", – заявив Лубинець.

Однак уповноважена з прав людини Людмила Денісова зазначила, що законопроєкт потребує доопрацювання.

Верховна Рада "Аргумент"

"Безумовно, підтримаю цей законопроєкт, але з додатками. Ми не можемо говорити тільки про осіб, які проживають на тимчасово окупованій території. Нам потрібно не забувати ВПО, які мають такий же статус, теж втратили своє майно, теж на суди ходять, але живуть на контрольованій території. Треба ухвалити за основу законопроєкт, а потім доповнити", – заявила омбудсменка.

Також на засіданні комітету підтримали законопроєкт №2056 "Про внесення змін до закону України "Про безоплатну правову допомогу" про забезпечення права осіб, незаконно позбавлених особистої свободи, на безоплатну вторинну правову допомогу".

"Пропозиція звернутися до головного комітету та рекомендувати парламенту ухвалити проєкт закону за основу. Рішення ухвалено одноголосно", – підсумував Лубинець.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше до Верховної Ради України внесли законопроєкт, який передбачає зняття відповідальності з осіб, причетних до поплічництва терористам "Л/ДНР". Його ініціаторами стала група депутатів, більшість із яких балотувалися на виборах від "Опозиційного блоку".

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!