У Раді вимагають відставки Авакова: він відповів

Марина Ліснічук Політика 14:07, 4.06.2020 Оновлено: 14:19, 4.06.2020

Очільник Міністерства внутрішніх справ Арсен Аваков прокоментував збирання підписів у Верховній Раді за його відставку.

Думкою він поділився 4 червня перед нарадою керівників правоохоронних органів, присвяченою протидії насильству з боку правоохоронців. Про це повідомляє "Страна" (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Зокрема, міністр заявив, нібито вже звик до того, що серед політиків і громадськості висловлюють невдоволення його роботою на цій посаді.

Аваков

"Глава МВС завжди працює в стані, коли комусь щось не подобається", – сказав Аваков, утримавшись від докладніших пояснень.

Зазначимо, що днями у Верховній Раді почали збирати підписи за відставку Арсена Авакова з посади міністра внутрішніх справ. Ініціатива належить фракції "Голос". Поки "петиція" зібрала приблизно 50 підписів.

Збирання підписів за відставку Авакова з посади голови МВС
УП
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Як повідомляв OBOZREVATEL, міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков, коментуючи стрілянину між перевізниками в Броварах, заявив, що це відгомін корупції, який потрібно "лікувати".

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