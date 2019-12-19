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19 грудня • оновлено в 11:41
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У Раді вигадали новий спосіб кнопкодавства

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Депутати фракції "Опозиційна платформа – За життя" сконструювали у Верховній Раді пристрій для конпкодавства.

Як повідомляє рух "Чесно", зокрема це нардепи Сергій Ларін та Віктор Чорний. Вони "винайшли" цілий механізм, що дозволяє кнопкодавити, не натискаючи на чужу кнопку пальцем (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця).

Вперше його використали 18 грудня на пленарному засіданні парламенту. Ларін застосував "кнопконатискач", змайстрований з трьох товстих книг та чогось подібного на стоси паперу чи на папки. Для того, щоб натискання на кнопку за допомогою цього винаходу було непомітним, Ларін прилаштував над пультом для голосування листівки з написом російською мовою "Мы за мир".

Депутати вигадали новий спосіб кнопкодавства

Депутати вигадали новий спосіб кнопкодавства

Скриншот

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Під час голосування щодо правки №76 до законопроєкту про скасування депутатської недоторканності (№2237) Ларін, сидячи на місці свого колеги по фракції Віктора Чорного, однією рукою натиснув на кнопку перед собою, а іншою привів у дію пристрій. Як наслідок, на місцях Ларіна та Чорного спрацювали кнопки "за".

Згодом пристрій Ларіна використав Чорний, який кнопкодавив за відсутнього колегу.

Як писав OBOZREVATEL, народний депутат Володимир Кальцев із фракції “Опозиційна платформа – За життя” 3 грудня 8 разів кнопкодавив за свого колегу по фракції Олександра Пономарьова.

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Автор
Гліб Іванов
Місце
Україна
Тег
"Опозиційна платформа - За життя"
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