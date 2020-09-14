У Раді відповіли на створення ТСК щодо 'вагнерівців': під грифом секретності

У Верховній Раді обговорили можливість створення Тимчасової слідчої комісії у справі "вагнерівців".

Про це в інтерв'ю "РБК-Україна" розповів нардеп від "Слуги народу", глава комітету Верховної ради з нацбезпеки Олександр Завітневич. За його словами зараз йде консультація з цього питання.

"Зараз консультуємося про те, чи буде сенс в цій ТСК. Тому що багато інформації, яку ми б запросили, має такий гриф секретності, до якого не маємо доступу", – сказав нардеп.

Політик зазначив, що ситуацію з "вагнерівцями" роздмухують, щоб тримати суспільство в напрузі і звинувачувати розвідувальні органи. Завитневич вважає, що історію з провалом спецоперації використовують проти України. І до цього процесу вже підключили навіть Білорусь.

"Знаєте, у нас тут між військовими ходить такий жарт, що якби дійсно ця операція була, то ми б все зааплодували нашим спецслужбам. А насправді ви ж бачите, що все це використовується проти нашої країни з метою її розхитати, накачати певною інформацією. Задіяні всі інструменти і ресурси, і не тільки медійні", – підкреслив Завитневич.

Нагадаємо, що петиція родичів загиблих на Донбасі воїнів з вимогою створити парламентську ТСК у справі "вагнерівців" зібрала 25 тисяч голосів.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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