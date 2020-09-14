У Раді відповіли на створення ТСК щодо 'вагнерівців': під грифом секретності

У Верховній Раді обговорили можливість створення Тимчасової слідчої комісії у справі "вагнерівців".
Про це в інтерв'ю "РБК-Україна" розповів нардеп від "Слуги народу", глава комітету Верховної ради з нацбезпеки Олександр Завітневич. За його словами зараз йде консультація з цього питання.
"Зараз консультуємося про те, чи буде сенс в цій ТСК. Тому що багато інформації, яку ми б запросили, має такий гриф секретності, до якого не маємо доступу", – сказав нардеп.
Політик зазначив, що ситуацію з "вагнерівцями" роздмухують, щоб тримати суспільство в напрузі і звинувачувати розвідувальні органи. Завитневич вважає, що історію з провалом спецоперації використовують проти України. І до цього процесу вже підключили навіть Білорусь.
"Знаєте, у нас тут між військовими ходить такий жарт, що якби дійсно ця операція була, то ми б все зааплодували нашим спецслужбам. А насправді ви ж бачите, що все це використовується проти нашої країни з метою її розхитати, накачати певною інформацією. Задіяні всі інструменти і ресурси, і не тільки медійні", – підкреслив Завитневич.
Нагадаємо, що петиція родичів загиблих на Донбасі воїнів з вимогою створити парламентську ТСК у справі "вагнерівців" зібрала 25 тисяч голосів.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
бойовики російської ПВК "Вагнера" були затримані в Білорусі 29 липня. Пізніше з'ясувалося, що деякі з них воювали на Донбасі і внесені в базу військових злочинців на сайті "Миротворець".
Офіс генерального прокурора України направив Мінську запит про арешт тих, хто брав участь у війні на Донбасі.
Спочатку Лукашенко пообіцяв, що видасть зазначених осіб України, але за умови, що будуть надані докази їх провини. Однак в результаті він видав майже всіх їх Росії.
Пізніше Лукашенко визнав, що не мав наміру передавати затриманих "вагнерівців" Україна.
Першим про те, що до зриву операції СБУ з "вагнерівцями" в Білорусі може бути причетний голова Офісу президента Андрій Єрмак, заявив агент НАБУ, ветеран АТО Євген Шевченко.
Журналіст Юрій Бутусов заявив, що спецоперацію СБУ з затриманням "вагнерівців" в Білорусі нібито зірвав Єрмак, щоб не псувати відносини з Росією.
В СБУ офіційно назвали фейком дані про спецоперацію з найманцями ПВК Вагнера. Відомство зазначило, що першоджерелом цієї інформації було російське видання.
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