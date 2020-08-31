У Раді відповіли на лист Кравчука про вибори на Донбасі

До Верховної Ради не вносили ніяких законодавчих ініціатив щодо змін постанови про місцеві вибори, зокрема, що стосується їхнього проведення на Донбасі.

Про це заявив голова парламенту Дмитро Разумков, передає "Інтерфакс-Україна". Зазначимо, що йдеться про прохання глави української делегації в ТКГ Леоніда Кравчука переглянути відповідну постанову, яка, на думку ОРДЛО, порушує Мінські домовленості.

"Станом на сьогодні ніяких нормативних пропозицій від суб'єктів законодавчої ініціативи до Верховної Ради не надходило. Я маю на увазі постанову про скасування постанови", – сказав він.

За його словами, якщо говорити про вибори згідно з українським законодавством, то оголошення про них на території України парламент повинен зробити не пізніше ніж за 90 днів до їхнього початку.

"Цей процес вже почався, і я не знаю, як можна просувати будь-які зміни до постанови, тому що це може призвести до того, що буде поставлено під загрозу вибори на всій іншій території нашої держави", – підкреслив Разумков.

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