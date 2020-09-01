У Раді відкрили четверту сесію: всі деталі засідання

У вівторок, 1 вересня, почалося перше засідання четвертої сесії Верховної Ради 9-го скликання.

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков відкрив 4-ту сесію парламенту о 12:00. У залі зареєструвалося 299 народних депутатів. Після оголошення про відкриття у сесійній залі зазвучав гімн України.

Спікер ВР зазначив, що на відкритті сесії присутні члени Кабінету міністрів, керівники центральних органів влади, судової гілки влади, представники церков та церковних організацій, глави дипломатичних представництв іноземних держав.

Згідно з порядком денним спершу пройде реєстрація народних депутатів, а після цього відкриття четвертої сесії ВР України дев'ятого скликання. Потім будуть оголошення, заяви, повідомлення та пропозиції від депутатських фракцій та груп.

У залі ВР зареєструвалося 299 нардепів. Скриншот

Також нардепи розглянуть проєкт Постанови про порядок денний четвертої сесії Верховної Ради України дев'ятого скликання, а потім почнуть розглядати законопроєкти.

Так, сьогодні депутати розглянуть у першому читанні внесення змін до закону про держбюджет України на 2020 рік. Ще на порядку денному законопроєкт щодо захисту прав дітей-сиріт, зміни в закон "Про виконавче провадження", "Про ринок електричної енергії".

Крім того, політики розглянуть закон про туризм, зміни до Податкового кодексу.

Нагадаємо, що раніше спікер парламенту Дмитро Разумков розповів, що четверта сесія Верховної Ради 9-го скликання буде більш політизованою через проведення місцевих виборів в Україні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на 31 серпня коронавірусом (COVID -19) хворіють 23 народних депутати України і ще сім працівників апарату Верховної Ради.