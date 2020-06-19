У Раді відбулися перестановки: три нардепи змінили групу. Фото

Політика 13:23, 19.06.2020 Оновлено: 13:24, 19.06.2020

У Верховній Раді 19 червня глава парламенту Дмитро Разумков оголосив про перехід трьох народних депутатів до іншої групи.

Лариса Білозір, Геннадій Вацак і Микола Кучер вийшли з групи "За майбутнє" і увійшли до складу "Довіри".

Згідно з даними сайту Верховної Ради, до переходу депутатів в групі "За майбутнє" було 22 народних обранця, а в "Довірі" – 17. Тепер в групах буде 19 і 20 депутатів відповідно.

Лариса Білозір
Вікіпедія
Геннадій Вацак
Facebook Геннадія Вацак
Микола Кучер
Facebook Миколи Кучера

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, глава Верховної Ради Дмитро Разумков офіційно оголосив про вихід зі складу фракції "Слуга народу" депутатів Антона Полякова, Анни Скороход та Романа Іванісова.

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