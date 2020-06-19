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У Раді відбулися перестановки: три нардепи змінили групу. Фото

Політика
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Три народні депутати перейшли з однієї групи в іншу

Три народні депутати перейшли з однієї групи в іншу

У Верховній Раді 19 червня глава парламенту Дмитро Разумков оголосив про перехід трьох народних депутатів до іншої групи.

Лариса Білозір, Геннадій Вацак і Микола Кучер вийшли з групи "За майбутнє" і увійшли до складу "Довіри".

Згідно з даними сайту Верховної Ради, до переходу депутатів в групі "За майбутнє" було 22 народних обранця, а в "Довірі" – 17. Тепер в групах буде 19 і 20 депутатів відповідно.

Лариса Білозір

Лариса Білозір

Геннадій Вацак

Геннадій Вацак

Микола Кучер

Микола Кучер

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, глава Верховної Ради Дмитро Разумков офіційно оголосив про вихід зі складу фракції "Слуга народу" депутатів Антона Полякова, Анни Скороход та Романа Іванісова.

УкраїнаКиївВерховна Рада УкраїниДмитро Разумков
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  1. /Політика