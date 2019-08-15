У Раді урізали кількість комітетів: "Слуга народу" опублікувала повний список

У Верховній Раді IX скликання буде створено 23 комітети замість існуючих 27.

Таке рішення було ухвалено на засіданні підготовчої депутатської групи, повідомила в Facebook спікер партії "Слуга народу" Євгенія Кравчук.

Парламентарії вирішили залишити наступні комітети:

1. Комітет із питань фінансів, податкової та митної політики.

2. Комітет із питань бюджету.

3. Комітет із питань економічного розвитку.

4. Комітет із питань гуманітарної та інформаційної політики.

5. Комітет із питань молоді та спорту.

6. Комітет із питань освіти, науки та інновацій.

7. Комітет із питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій у Донецькій, Луганській областях та Автономної Республіки Крим, національних меншин і міжнаціональних відносин.

8. Комітет із питань цифрової трансформації.

9. Комітет із питань правової політики.

10. Комітет із питань аграрної та земельної політики.

11. Комітет із питань антикорупційної політики.

12. Комітет із питань правоохоронної діяльності.

13. Комітет із питань енергетики та житлово-комунальних послуг.

14. Комітет із питань транспорту та інфраструктури.

15. Комітет із питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.

16. Комітет із питань національної безпеки, оборони та розвідки.

17. Комітет із питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування.

18. Комітет із питань екологічної політики та природокористування.

19. Комітет із питань свободи слова.

20. Комітет із питань регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради України.

21. Комітет із питань зовнішньої політики та міжпарламентської співпраці.

22. Комітет із питань інтеграції України в Європейський Союз.

23. Комітет із питань соціальної політики та захисту прав ветеранів.

Facebook Євгенії Кравчук

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в "Слузі народу" хотіли залишити лише 22 комітети, ліквідувавши групу у справах ветеранів. Майбутні нардепи планували створити окреме агентство, яке координувало б надання пільг.

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