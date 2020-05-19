У вівторок, 19 травня, у Верховній Раді проголосували за законопроєкт про медіа в першому читанні.

"За" висловилися 278 нардепів, альтернативний документ відхилили (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Законопроєкт зареєстрував голова комітету ВРУ з питань гуманітарної та інформаційної політики, "слуга народу" Олександр Ткаченко.

Водночас документ розкритикували як журналісти, так і представники ОБСЄ.

У Раді ухвалили перше рішення щодо проєкту закону про медіа liga.net

Що не так із проєктом

У документі з'являється складна система штрафів і покарань аж до ліквідації та заборони.

Також вводиться особлива політика ЗМІ щодо російської агресії. За словами Ткаченка, зараз в Україні немає механізмів захисту національного медіапростору та інформаційного середовища, яке здатне протистояти гібридній війні, яку веде Росія.

У ст.4 сказано, що забороняється цензура у сфері медіа та незаконне втручання в діяльність ЗМІ з боку державних органів, органів місцевого самоврядування, громадських об'єднань, політичних партій тощо.

Однак прописано, що якщо посадова особа є автором поширюваної інформації чи дала інтерв'ю, то вона має право вимагати попередньо узгодити текст.

Крім типових заборонених даних, спрямованих, наприклад, на дискримінацію або злочини, табу встановлюється на російську пропаганду. Агресії Кремля присвячено окремий розділ.

Розмір штрафу в разі порушення встановлюватиме Нацрада з питань телебачення та радіомовлення. Розмір стягнень стартуватиме від декількох тисяч до сотень тисяч гривень.

як повідомляв OBOZREVATEL, Рада також не стала розглядати 19 травня законопроєкт про подвійне громадянство.