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У Раді створено п'ять фракцій: список

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Верховна Рада України IX скликання створила п'ять парламентських фракцій.

Під час засідання 29 серпня глава партії "Слуга народу" Дмитро Разумков зачитав назви:

  • "Слуга народу", 254 нардепи, голова фракції – Давид Арахамія;

  • "Опозиційна платформа – За життя", 44 нардепи, співголови фракції – Юрій Бойко і Вадим Рабінович;

  • "Європейська солідарність", 27 нардепів, співголови фракції – Артур Герасимов та Ірина Геращенко;

  • ВО "Батьківщина", 25 нардепів, голова фракції – Юлія Тимошенко;

  • "Голос", 17 нардепів, голова фракції – Сергій Рахманін.

Засідання Ради

Засідання Ради

Скріншот відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, обрані народними депутатами самовисуванці сформували депутатську групу "За майбутнє".

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Особа
Дмитро Разумков
Місце
Україна
Тег
Верховна Рада України
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