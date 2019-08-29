У Раді створено п'ять фракцій: список

Верховна Рада України IX скликання створила п'ять парламентських фракцій.

Під час засідання 29 серпня глава партії "Слуга народу" Дмитро Разумков зачитав назви:

"Слуга народу", 254 нардепи, голова фракції – Давид Арахамія;

"Опозиційна платформа – За життя", 44 нардепи, співголови фракції – Юрій Бойко і Вадим Рабінович;

"Європейська солідарність", 27 нардепів, співголови фракції – Артур Герасимов та Ірина Геращенко;

ВО "Батьківщина", 25 нардепів, голова фракції – Юлія Тимошенко;

"Голос", 17 нардепів, голова фракції – Сергій Рахманін.

Засідання Ради Скріншот відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, обрані народними депутатами самовисуванці сформували депутатську групу "За майбутнє".

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал