У Раді склав присягу новий нардеп Євтушок: що про нього відомо

Вікторія Довгань Політика 11:09, 30.06.2020 Оновлено: 11:26, 30.06.2020

У Верховній Раді склав присягу народного депутата України Сергій Євтушок. Він зайшов у парламент як представник партії "Батьківщина" під номером 25 замість колеги Ольги Бєлькової, яка добровільно склала мандат.

Євтушок виступив з трибуни Верховної Ради під час пленарного засідання у вівторок, 30 червня, й пообіцяв працювати винятково в інтересах українців (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Дорогий народе України! Присягаю на вірність Україні. Зобов'язуюсь усіма своїми діями боронити суверенітет і незалежність України, дбати про добробут Вітчизни і добробут українського народу. Присягаю дотримуватися Конституції та законів України. Виконувати свої обов'язки в інтересах усіх співвітчизників. Слава Україні!" – зазначив парламентарій.

Нагадаємо, Євтушок був народним депутатом і у Верховній Раді України восьмого скликання. Тоді він також був членом ВО "Батьківщина" і, за даними "Чесно", мав славу затятого прогульника. Нагадаємо, Євтушок входив до складу комітету Верховної Ради України з питань транспорту.

У квітні 2014 року політика призначили головою Сарненської районної державної адміністрації, а звільнили 20 вересня того ж року.

У 2010 році Євтушка було обрано Сарненським міським головою від ВО "Батьківщина". З 2008 до 2010 року працював в Апараті ВРУ помічником-консультантом народного депутата від БЮТ Сергія Кошина. З 2006 до 2010 року був депутатом Сарненської міської ради 5 скликання. Член ВО "Батьківщина" з 2005 року.

До політичної кар’єри обіймав керівні посади у комерційних підприємствах. Закінчив Рівненський інститут слов’янознавства Київського славістичного університету за спеціальністю "маркетинг", НАДУ при президентові України за фахом "державне управління".

Також навчався у Томському вищому військовому командному училищі зв’язку та СПТУ №22 у місті Сарни. Кандидат наук з державного управління.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Бєлькова, місце якої зайняв Євтушок, добровільно склала мандат через життєві обставини. Парламент підтримав її рішення 18 червня 343 голосами та провів оплесками.

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