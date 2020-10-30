У Раді сказали, коли розглянуть законопроєкт Зеленського про розпуск КСУ

Ініційований президентом Володимиром Зеленським законопроєкт №4288 щодо припинення повноважень чинного складу Конституційного суду буде розглянуто наступного тижня.

Про це в коментарі Укрінформу повідомила заступниця голови комітету Ради з питань правової політики, голова підкомітету з питань політичної реформи та конституційного права, постійний представник ВР у Конституційному суді Ольга Совгиря (фракція партії "Слуга народу"). Водночас, за її словами, конкретна дата засідання комітету ще не визначена.

"Оскільки законопроєкт внесено як невідкладний, я думаю, що наступного тижня буде збиратися комітет. Поки що конкретна дата проведення засідання обговорюється. Коли законопроєкт розглядатиметься на пленарному засіданні Верховної Ради, залежатиме від рішення комітету: спочатку комітет має рекомендувати вносити його в зал", – зазначила Совгиря.

Згідно з календарним планом проведення четвертої сесії, упродовж 3-6 листопада парламент працюватиме в режимі пленарних засідань.

Разом з тим, народний депутат Олександр Качура заявив, що фракція "Слуга народу" у Верховній Раді обговорить президентський законопроєкт на засіданні в понеділок, 2 листопада.

"Це право законодавчої ініціативи президента. Профільний комітет буде розглядати цей законопроєкт, буде висновок головного науково-експертного управління Верховної Ради і в понеділок, за попередньою інформацією від керівника фракції, ми будемо збиратися на засідання фракції, і обговорювати це питання. Це означає, що повинні бути представники Офісу президента, хотілося б, звичайно, почути і президента. Подивимося, чи буде у нас всередині фракції необхідна кількість голосів під цей законопроєкт", – сказав Качура в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

За його словами, у фракції "Слуга народу" існують різні думки щодо президентського законопроекту, і конкретного рішення ще немає.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський зажадав звільнити весь склад Конституційного судучерез його рішення скасувати кримінальну відповідальність за брехню в деклараціях. Відповідний законопроєкт "Про відновлення суспільної довіри до конституційного судочинства" глави держави зареєстрований на сайті парламенту.

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