"У Раді самогубців небагато": Чорновіл заявив про початок кризи в Україні

Відомий політик Тарас Чорновіл заявив про початок політичної кризи в Україні.

"Це вже реальна політична криза. Причому з шансами розгорнутися в дуже серйозну і катастрофічну", – попередив Чорновіл в ефірі ObozTV.

Ознаками кризи він назвав несприйняття суспільством низки рішень влади (зокрема, узгодження т.зв. "формули Штайнмаєра") та розбіжності серед самих політиків.

"На годину затрималося засідання Верховної Ради, тому що президенту Зеленському довелося своїй власній фракції пояснювати, що вони там напідписували (в Мінську. – Ред.), і що доведеться після цього голосувати. У Верховній Раді самогубців небагато. Тому це вже політична криза", – пояснив Чорновіл.

Крім того, на його думку, зараз влада не розуміє, якою має бути їхній наступний крок і де межа компромісу в переговорах з врегулювання конфлікту на Донбасі.

"Всі розмови про "червоні лінії" поки що, на жаль, є тільки словами", – зазначив він.

Коментуючи протести проти "формули Штайнмаєра", які спалахнули в Україні, Чорновіл нагадав про "фактор вулиці".

"Коли відбувається певна монополізація влади і закручування гайок – стиснута пружина в Україні завжди спрацює на вулиці", – попередив він.

"Чи спрацює вона зараз – говорити поки рано. Тому що зроблено лише перший крок", – уточнив екс-нардеп.

Протести проти узгодження "формули Штайнмаєра" в Україні twitter.com/itsector

Як повідомляв OBOZREVATEL:

1 жовтня стало відомо, що Тристороння контактна група в Мінську узгодила текст так званої "формули Штайнмаєра".

Президент України Володимир Зеленський на брифінгу запевнив, що жодної "капітуляції" не буде. Він пояснив, що вибори в ОРДЛО відбудуться лише за умови виведення російських військ.

Однак у багатьох містах України пройшли акції протесту проти підписання "формули Штайнмаєра" під гаслом "Ні капітуляції!"

У відповідь Зеленський заявив, що поважає право громадян на протест, однак закликав їх не піддаватися на провокації окремих політиків.

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