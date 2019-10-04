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6 жовтня • оновлено в 18:13
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"У Раді самогубців небагато": Чорновіл заявив про початок кризи в Україні

9.7т Читати матеріал російською

Відомий політик Тарас Чорновіл заявив про початок політичної кризи в Україні.

"Це вже реальна політична криза. Причому з шансами розгорнутися в дуже серйозну і катастрофічну", – попередив Чорновіл в ефірі ObozTV.

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Ознаками кризи він назвав несприйняття суспільством низки рішень влади (зокрема, узгодження т.зв. "формули Штайнмаєра") та розбіжності серед самих політиків.

"На годину затрималося засідання Верховної Ради, тому що президенту Зеленському довелося своїй власній фракції пояснювати, що вони там напідписували (в Мінську. – Ред.), і що доведеться після цього голосувати. У Верховній Раді самогубців небагато. Тому це вже політична криза", – пояснив Чорновіл.

Крім того, на його думку, зараз влада не розуміє, якою має бути їхній наступний крок і де межа компромісу в переговорах з врегулювання конфлікту на Донбасі.

"Всі розмови про "червоні лінії" поки що, на жаль, є тільки словами", – зазначив він.

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Коментуючи протести проти "формули Штайнмаєра", які спалахнули в Україні, Чорновіл нагадав про "фактор вулиці".

"Коли відбувається певна монополізація влади і закручування гайок – стиснута пружина в Україні завжди спрацює на вулиці", – попередив він.

"Чи спрацює вона зараз – говорити поки рано. Тому що зроблено лише перший крок", – уточнив екс-нардеп.

Протести проти узгодження "формули Штайнмаєра" в Україні

Протести проти узгодження "формули Штайнмаєра" в Україні

twitter.com/itsector

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Теми
Новини ObozTV Пряма трансляція Ефіри Oboz TV Російсько-український конфлікт
Особа
Тарас Чорновіл
Місце
Україна
Теги
Формула Штайнмаєра протест політика
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Звон Владимир
Звон Владимир
Не вижу ничего смешного в этом суждении. Впереди еще столько Зе фишек, что как бы 73% не пришлось рыдать.
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2
1
кактус сергей
кактус сергей
Вы в пизде который год?Новый кризис шо ль идет?
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Чорновил: "На Украине сейчас политический кризис" А что было до этого? Пир души?
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