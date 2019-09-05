Закон про імпічмент: що може загрожувати Зеленському

Законопроєкт про процедуру імпічменту (зняття з посади) президента України буде внесено на розгляд Верховної Ради наступного тижня.

Його автор – Володимир Зеленський. Він окремо прописує процедуру усунення від влади глави держави і в ідеалі може стати основою для майбутніх гучних справ. У чому суть – з'ясовував OBOZREVATEL.

Що зміниться

Чітко прописується процедура імпічменту президента. Хто, як і за якої умови може відправити його у відставку достроково;

Підстава для початку – письмове подання, підписане більшістю народних депутатів (226+). Вони повинні чітко вказати причину, навіщо створюється слідча комісія;

Вона розслідує факт і обставини державної зради чи іншого злочину, скоєного президентом. До складу комісії входять нардепи з урахуванням принципу пропорційного представництва депутатських фракцій і груп, спеціальний прокурор і слідчі.

Після ухвалення рішення про звинувачення президента депутати звертаються до Конституційного і Верховного судів, які повинні підтвердити конституційність розгляду справи про імпічмент і наявність у діях президента ознак злочину;

Рішення про імпічмент вважається ухваленим, якщо за нього проголосувало не менше 3/4 конституційного складу Верховної Ради.

Якщо рішення не набрало необхідної кількості голосів, спікер від імені всієї Ради у письмовій формі вибачиться перед президентом.

Як і кого стосуватиметься?

Безпосередньо президента;

Головна мета закону – зняти із глави держави фактичну недоторканність.

Володимир Зеленський

Що було раніше?

Верховна Рада ухвалила закон про тимчасові слідчі комісії, який мав ліквідувати правову колізію в українських законах. Але президент Володимир Зеленський наклав на нього вето;

Річ у тім, що в українському законодавстві чітко не була прописана процедура дострокового припинення повноважень президента.

З одного боку, така можливість зазначена у статті 111 Конституції. Там написано, що питання дострокової відставки ініціюється більшістю від конституційного складу парламенту (226 нардепів і більше).

Для цього створюється спеціальна тимчасова слідча комісія, яка і визначає провину президента. До неї входять як нардепи, так і слідчі разом зі спецпрокурором.

"Рішення про усунення президента з посади у порядку імпічменту ухвалюється Верховною Радою не менш ніж трьома чвертями від її конституційного складу (більш ніж 300 нардепів), після перевірки Конституційним Судом і отримання його висновку щодо додержання конституційної процедури розслідування, а також розгляду справи про імпічмент й отримання висновку Верховного Суду про те, що діяння, в яких звинувачується президент, містять ознаки державної зради або іншого злочину", – йдеться у статті.

Незважаючи на це, всі процедурні моменти впираються у закон "Про Регламент Верховної Ради". Там зазначено, що процес ґрунтується не тільки на 111 статті, а й на статті 85, а також законі про тимчасові слідчі комісії.

Проблема у тому, що зараз цього закону немає, адже попередню його редакцію Конституційний Суд визнав незаконною ще у 2009 році.

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Це добре чи ні?

Безумовно, закон про імпічмент президента – один із важливих механізмів захисту від можливої узурпації влади. У багатьох демократичних країнах існує чіткий механізм відставки глави держави у разі порушення закону.

З огляду на те, що закон про імпічмент – одна з головних передвиборчих обіцянок Зеленського, голосування у Верховній Раді має відбутися без особливих проблем.

З мінусів закону – складність процедури відставки. Щоб відправити у відставку гаранта, треба зробити величезну кількість юридичних кроків. Підготувати звернення, аргументувати його, створити спеціальну комісію тощо.

Логічно припустити, що для успішного імпічменту президента проти нього має бути налаштована практично вся Верховна Рада. Адже за фінальне рішення про відставку голосують понад 300 народних депутатів. А це серйозний політичний крок.

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