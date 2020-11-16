У Раді розглянуть скасування карантину вихідного дня та викличуть Шмигаля на доповідь

У Верховній Раді у вівторок, 17 листопада, розглянуть постанову про скасування карантину вихідного дня та викличуть главу Кабміну Денис Шмигаля з доповіддю про стан боротьби з коронавірусом.

Про це в своєму Телеграм-каналі за підсумками наради голів фракцій у понеділок, 16 листопада, повідомив нардеп "Голосуи" Ярослав Железняк.

Всього він озвучив погоджений порядок денний в парламенті:

Постанова про попередження про карантин за тиждень

Постанова про скасування карантину вихідного дня (документ вже зареєстровано у Верховній Раді)

Законопроєкт відстрочку РРО (про відстрочку обов'язкового введення касових апаратів для малого бізнесу)

Закон про районні ради

Закон про борг "Укрнафти"

Також в ВР викличуть в прем'єр-міністра Дениса Шмигаль з доповіддю про стан боротьби з епідемією.

Железняк також додав, що до порядку може додатися питання про спрощення реєстрації вакцини від COVID-19.

"Законопроєкти про Конституційний Суд ("закон Разумкова" і закон про 2/3 голосування Конституційного Суду) поки під питанням ... Є прогрес і по "ТСК щодо вагнерівців" – "Слуги народу" нададуть своїх членів в це ТСК і думаю в грудні проголосують" , – зазначив політик.

Нардеп повідомив, що в Раді все ще 27 політиків хворіють коронавірусом.

"Якщо вівторок буде продуктивний, то в середу-п'ятницю депутати перейдуть на онлайн-режим в комітетах. Засідань Ради відповідно не буде. Якщо виникне необходімость – буде позачергове засідання", – підсумував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, спікер Верховної Ради України, член партії "Слуга народу" Дмитро Разумков заразився коронавірусом. Також перший віце-спікер ВР Руслан Стефанчук захворів на COVID-19.