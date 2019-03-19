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У Раді прояснили ситуацію з ухваленням закону про українську мову

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Противники законопроекту "Про забезпечення функціонування української мови як державної" хочуть, щоб в Україні можна було брати участь у суспільно-політичному житті, не знаючи мови.

Про це в ефірі ObozTV заявив депутат Верховної Ради від "Народного фронту", один з ініціаторів законопроекту Віктор Єленський, коментуючи тривалий розгляд документа в Раді.

"Затягують процес тільки депутати з обох частин розділеного Опозиційного блоку. Вони беруть слово з будь-якої поправки — з багатьох аналогічних, відхилених, врахованих, щоб затягнути час і використовувати його для політичної агітації", — наголосив Єленський.

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Нардеп зазначив, що якщо депутати не наполягатимуть на своїх поправках, процес може піти швидше.

"Опозиційний блок не погоджується з самою ідеєю закону, що українська мова повинна бути обов'язковою для використання у публічній сфері. Це їхня головна проблема. Вони не хочуть, щоб українська мова була обов'язковою. Вони хочуть, щоб в Україні можна було жити, брати участь у суспільному, культурному, політичному житті, не знаючи української мови", — заявив він.

На запитання, чи встигне парламент до президентських виборів розглянути ще якісь законопроекти, Єленський сказав: "Якщо завершиться розгляд закону про функціонування української мови як державної, ми б із задоволенням розпочали розгляд законопроекту, який повертає відповідальність за незаконне збагачення".

У Раді прояснили ситуацію з ухваленням закону про українську мову

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Верховна Рада у березні ухвалить закон про українську мову. Це де-факто останній законопроект, який парламент розгляне до першого туру президентських виборів.

  • Дошкільна, середня, вища, а також позашкільна освіта повністю перейде на державну мову.

  • ЗМІ, телебачення і реклама також перейдуть на державну мову.

  • Законопроект встановлює перелік посадових осіб, які повинні володіти державною мовою. Крім держслужбовців, українську зобов'язані знати: депутати всіх рівнів; офіцери, службовці за контрактом; лікарі комунальних та державних лікарень; директори шкіл; адвокати; нотаріуси, а також рядові, сержанти Національної поліції та інших правоохоронних органів.

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Теми
Пряма трансляціяЕфіри Oboz TVЗакон про мови
Особа
Віктор Єленський
Місце
Україна
Теги
українська моваВерховна Рада України
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Комментарии на сайте не модерированы
Заду Наем Запорожець
Заду Наем Запорожець
вимога використовувати лише українську в усіх сферах суспільного, культурного життя та змі є антиконституційною і такою що порушує міжнародні зобов'язання України, Європейсьеу хартію прав мовних меншин. Нонсенс, російську Вілкула всі розуміють чудова, та "українську" логопеда зі справкою Парубія - мало хто>
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КАРПАТСЬКИЙ Вовк
КАРПАТСЬКИЙ Вовк
Заду Наем Запорожець, а не пішов би ти на....
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Путин Хуйло
Путин Хуйло
Без москалей жизнь была бы скучна. Они такие феерические долбо*бы потешные. 😄 😄 😄 😄 😄 😄 😄 😄 😄 😄 😄 😄 😄 😄 😄 😄 😄 😄
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