У Раді прояснили ситуацію з ухваленням закону про українську мову

Противники законопроекту "Про забезпечення функціонування української мови як державної" хочуть, щоб в Україні можна було брати участь у суспільно-політичному житті, не знаючи мови.

Про це в ефірі ObozTV заявив депутат Верховної Ради від "Народного фронту", один з ініціаторів законопроекту Віктор Єленський, коментуючи тривалий розгляд документа в Раді.

"Затягують процес тільки депутати з обох частин розділеного Опозиційного блоку. Вони беруть слово з будь-якої поправки — з багатьох аналогічних, відхилених, врахованих, щоб затягнути час і використовувати його для політичної агітації", — наголосив Єленський.

Нардеп зазначив, що якщо депутати не наполягатимуть на своїх поправках, процес може піти швидше.

"Опозиційний блок не погоджується з самою ідеєю закону, що українська мова повинна бути обов'язковою для використання у публічній сфері. Це їхня головна проблема. Вони не хочуть, щоб українська мова була обов'язковою. Вони хочуть, щоб в Україні можна було жити, брати участь у суспільному, культурному, політичному житті, не знаючи української мови", — заявив він.

На запитання, чи встигне парламент до президентських виборів розглянути ще якісь законопроекти, Єленський сказав: "Якщо завершиться розгляд закону про функціонування української мови як державної, ми б із задоволенням розпочали розгляд законопроекту, який повертає відповідальність за незаконне збагачення".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Верховна Рада у березні ухвалить закон про українську мову. Це де-факто останній законопроект, який парламент розгляне до першого туру президентських виборів.

Дошкільна, середня, вища, а також позашкільна освіта повністю перейде на державну мову.

ЗМІ, телебачення і реклама також перейдуть на державну мову.

Законопроект встановлює перелік посадових осіб, які повинні володіти державною мовою. Крім держслужбовців, українську зобов'язані знати: депутати всіх рівнів; офіцери, службовці за контрактом; лікарі комунальних та державних лікарень; директори шкіл; адвокати; нотаріуси, а також рядові, сержанти Національної поліції та інших правоохоронних органів.

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