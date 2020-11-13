У Раді провели онлайн-зустріч: заговорили про скасування карантину вихідного дня

У Верховній Раді через ситуацію з коронавірусом і хворими нардепами можуть перенести частину пленарних засідань. Також у ВР розглядають варіант ухвалення постанови про скасування "карантину вихідного дня".

Про це у своєму Телеграм-каналі за підсумками онлайн-наради голів фракцій у п'ятницю, 13 листопада, повідомив нардеп "Голоси" Ярослав Железняк.

"Порядок денний очевидний: план роботи на найближчий тиждень. Точніше коригування плану, з огляду на ситуацію, коли в строю тільки віцеспікер. Є ймовірність, що через ситуацію з хворими частину тижня перенесуть, залишивши тільки вівторок (17 листопада). Але остаточного рішення немає і до понеділка не буде. Поки всі налаштовані працювати", – написав він.

За його словами, у вівторок Рада планує розглянути "закон Разумкова" про повернення е-декларування та можливо інші закони, пов'язані з Конституційним Судом.

Також парламентарії розглянуть постанову щодо належної підготовки до карантинних заходів і законопроєкт про відтермінування обов'язкового введення касових апаратів для малого бізнесу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, спікер Верховної Ради України, член партії "Слуга народу" Дмитро Разумков заразився коронавірусом. Також перший віцеспікер ВР Руслан Стефанчук захворів на COVID-19.