У Раді провели онлайн-зустріч: заговорили про скасування карантину вихідного дня

У Верховній Раді через ситуацію з коронавірусом і хворими нардепами можуть перенести частину пленарних засідань. Також в ВР розглядають варіант прийняття постанови про скасування "карантину вихідного дня".

Про це в своєму Телеграм-каналі за підсумками онлайн-наради голов фракцій в п'ятницю, 13 листопада, повідомив нардеп "Голоси" Ярослав Железняк.

"Порядок денний очевидний: план роботи на найближчий тиждень. Точніше коригування плану, з огляду на ситуацію, коли в строю тільки віце-спікер. Є ймовірність, що через ситуацію з хворими частину тижня перенесуть, залишивши тільки вівторок (17 листопада). Але остаточного рішення немає і до понеділка не буде. Поки всі налаштовані працювати", – написав він.

За його словами, у вівторок Рада планує розглянути "закон Разумкова" про повернення е-декларування та можливо інші закони, пов'язані з Конституційним Судом.

Також парламентарії розглянуть постанову щодо належної підготовки до карантинних заходів і законопроєкт про відстрочку обов'язкового введення касових апаратів для малого бізнесу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, спікер Верховної Ради України, член партії "Слуга народу" Дмитро Разумков заразився коронавірусом. Також перший віце-спікер ВР Руслан Стефанчук захворів на COVID-19.