У Раді провалили документ про перемогу над нацизмом і агресію Росії

Верховна Рада не змогла ухвалити звернення до парламентів інших країн щодо відзначення 75-ї річниці завершення Другої світової війни в Європі, в якому також ідеться про агресію Росії на сході України.

Відповідне питання розглядалося на позачерговому засіданні ВРУ в середу, 13 травня. Однак парламентарі його не підтримали: "за" проголосували 200 із 355 усіх присутніх у залі нардепів.

Зауважимо, що зареєстрував проєкт постанови "Про Звернення Верховної Ради України до національних парламентів іноземних держав, міжнародних організацій та їхніх парламентських асамблей з нагоди відзначення 75-ї річниці завершення Другої світової війни в Європі у 1939-1945 років" (№3431) голова комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва, депутат від "Слуги народу" Олександр Мережко.

"Верховна Рада закликає до вшанування пам’яті усіх загиблих у роки Другої світової війни борців із нацизмом і жертв нацизму та схиляє голову перед усіма тими, хто виборов мир і подарував світові право розбудовувати демократичні та вільні суспільства, до протидії будь-яким спробам реанімації тоталітарних ідеологій, поширенню нетерпимості та дискримінації за расовою, етнічною та гендерною ознаками, до підтримки мультилатералізму, зміцнення солідарності держав задля розвитку міжнародних організацій, демократичних інституцій та захисту прав людини, а також до посилення міждержавної взаємодії задля утвердження верховенства права, безпеки, миру та процвітання на європейському континенті безпеки", – йдеться в проєкті звернення.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, збройна агресія Росії проти України затягнулася на більш тривалий час, ніж Друга світова війна. Внаслідок цього на Донбасі загинули понад 13 тисяч осіб, ще 27 тисяч отримали поранення, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

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