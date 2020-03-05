У Раді профільний комітет схвалив відставку Рябошапки

У Верховній Раді правоохоронний комітет схвалив відставку генерального прокурора Руслана Рябошапки.

Про це повідомляє телеграм-канал народного депутата від "Слуги народу" Олександра Качури, який опублікував фото документа.

Рішення підписав глава Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності, депутат від фракції "Слуга народу" Денис Монастирський.

Нагадаємо, у ВРУ внесли проєкт постанови про відставку генерального прокурора Руслана Рябошапки. Документ під номером 3154 зареєстрований 3 березня. Його авторами стали нардепи з різних парламентських фракцій.

Рішення профільного комітету ВР Скріншот

Рішення профільного комітету ВР Скріншот

Пізніше Рябошапка заявив, що збір підписів у Верховній Раді за його відставку пов'язаний із розслідуванням кримінальних справ щодо "Укрнафти".

Раніше повідомлялося, що в Раді зібрали 180 підписів для відставки генерального прокурора Руслана Рябошапки.

Руслан Рябошапка

Як повідомляв OBOZREVATEL, народний депутат від "Слуги народу" Сергій Іонушас відповів на чутки про те, що він може очолити Офіс генпрокурора України замість Руслана Рябошапки.

Також глава партії СН Олександр Корнієнко розповів, коли у Раді розглянуть відставку Рябошапки

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