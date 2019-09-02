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2 вересня • оновлено в 12:56
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/ Політика

У Раді ухвалили важливе рішення щодо депутатської недоторканності: що відомо

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Верховній Раді України рекомендували остаточно внести зміни до Конституції, які стосуються обмеження недоторканності народних депутатів.

Таке рішення в понеділок, 2 вересня ухвалив Комітет із питань правової політики ВР, передає "112 Україна".

Зазначається, що проект закону передбачає внесення змін до ст. 80 Конституції України. Зокрема, вилучається назва статті – "Народним депутатам України гарантується депутатська недоторканність".

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Також буде змінена норма, згідно з якою "народні депутати України не можуть без згоди Верховної Ради України бути притягнуті до кримінальної відповідальності, затримані чи заарештовані".

Водночас інша норма статті продовжить діяти: народні депутати не будуть юридично відповідати за результати голосування або висловлювання в парламенті та його органах, за винятком відповідальності за образу чи наклеп.

Запропоновані зміни повинні набути чинності з 1 січня 2020 року.

Верховна Рада

Верховна Рада

Як повідомляв OBOZREVATEL, у комітеті Верховної Ради з правової політики та правосуддя відбулася суперечка через внесення змін до Основного закону України.

Нагадаємо, що 29 серпня почалося перше засідання Верховної Ради IX скликання. 424 народних обранців принесли урочисту присягу й отримали мандати.

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Тема
Конституційна реформа в Україні
Місце
Україна
Теги
Верховна Рада України Депутатська недоторканість
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