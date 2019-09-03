У Раді пригрозили заблокувати трибуну через "Слугу народу": що трапилося

Парламентська група "За майбутнє" пообіцяла блокувати трибуну Верховної Ради в тому разі, якщо не будуть запроваджені відкриті списки на виборах.
Таку заяву на обговоренні законопроекту про скорочення кількості народних депутатів на засіданні у вівторок, 3 вересня, зробив її представник, народний депутат від округу №19 Ігор Гузь.
"Президент повинен був підписати або прийти сьогодні і сказати нам, що у нього є зауваження. Ми ж бачимо сьогодні, що дають папірець, де написано "пропорційна система" і крапка. Що далі? Які це списки?" – обурився він.
У Раді пригрозили заблокувати трибуну
Скріншот з відео
"Я не агітую прибрати мажоритарку, ні." Але "Слуга народу" повинна сказати: "Пропорційна система з відкритими списками". Якщо цього не станеться, я вам обіцяю, буде перше блокування трибуни!" – підсумував Гузь.
У Раді пригрозили заблокувати трибуну
Скріншот з відео
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Верховна Рада України скасувала депутатську недоторканність – 373 голоси "за".
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