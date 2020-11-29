У Раді пояснили, на який термін потрібен локдаун

В Україні дійсно потрібно запроваджувати локдаун щонайменше на три тижні, оскільки інкубаційний період у коронавірусу становить від 14 до 21 дня. Сигналом же для посилення обмежень можуть стати 20 тисяч заражень щодня.

Таку думку висловив нардеп від "Слуги народу", глава парламентського комітету з питань охорони здоров'я Михайло Радуцький в ефірі каналу "Україна 24". Водночас підкреслив, що система охорони здоров’я країни може витримати й навантаження в 30 тисяч нових хворих.

"Це досвід інших країн (жорсткий карантин. – Ред.), що вагомий результат є за три тижні. Думаю, якщо ми вийдемо на цифру 20 тисяч і більше, то, найімовірніше, треба буде запроваджувати локдаун", – зазначив він.

Нардеп додав, що уряд, згідно з нещодавно ухваленою постановою Верховної Ради, має за 7 днів попередити українців про обмеження, а також розробити заходи щодо компенсацій людям і бізнесу.

Представник ВРУ переконаний, що локдаун в Україні має бути із зупинкою транспорту.

"Якщо ми закриваємо бізнес, школи, і водночас працює громадський транспорт – метро, потяги – то я не бачу від цього великого результату. Треба робити повний", – вважає "слуга народу".

Він також назвав показник, на який можна буде орієнтуватися для виходу з локдауну.

"Коли 15 тисяч хворих на день і кількість одужалих збільшуватиметься – відсоток одужалих над відсотком захворілих – і буде плато, не буде росту захворюваності протягом тижня і водночас буде зниження, то це привід для послаблення карантину", – підсумував Радуцький.

Нагадаємо, що після чергового рекорду з добового приросту хворих, українці засумнівалися в ефективності карантину вихідного дня і закликали ввести локдаун. Такі заходи підтримала і більшість опитаних громадян.

Водночас міністр охорони здоров'я Максим Степанов висловив переконання, що з 30 листопада по 6 грудня вводити жорсткіші обмеження не будуть. Зі свого боку в Офісі президента заявили, що рішення ухвалюватиметься після 28-29 листопада.

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