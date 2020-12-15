Два міністри Кабміну подали у відставку

Міністр у справах ветеранів Сергій Бессараб та міністр захисту навколишнього середовища і природних ресурсів Роман Абрамовський подали заяви про відставку.

Про це повідомив спікер Верховної Ради України Дмитро Разумков перед закриттям засідання ВР. Він доручив комітетам з ранку 16 грудня розглянути заяви, щоб їх змогли винести на пленарне засідання.

Нагадаємо, увечері 15 грудня на засіданні фракції "Слуга народу" депутати разом з президентом України Володимиром Зеленським обговорять п'ять кандидатур на посади в Кабінеті міністрів.

Серед них є кандидатури на посади міністра у справах ветеранів і міністра захисту навколишнього середовища і природних ресурсів, які обіймають Бессараб та Абрамовський відповідно.

Бессараб обіймав свою посаду з 4 березня 2020 року, а Абрамовський з 19 червня 2020 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, парламентська фракція партії "Слуга народу" на засіданні ввечері 15 грудня розгляне низку кадрових питань, на заході очікують президента Володимира Зеленського.

Верховна Рада України насамперед може призначити міністрів освіти і енергетики. Таку заяву зробив глава партії Олександр Корнієнко.