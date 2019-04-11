У Раді почалися переговори про створення "коаліції Зеленського"

У Верховній Раді України вже почалися переговори щодо створення коаліції з кандидатом у президенти Володимиром Зеленським.

До того ж створене позафракційним нардепом Віталієм Купрієм міжфракційне об'єднання "За наступного президента України Зеленського В. А." переговорного процесу не стосується, пише РБК-Україна.

Таке переконання висловив нардеп від БПП Олександр Черненко, зазначивши, що об'єднання, в складі якого поки один Купрій, створювалося без відома кандидата.

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"Я вважаю, що Купрій побіг попереду паровоза, щоб застовпити цю тему за собою. Думаю, що це навіть не погоджено із Зеленським", – пояснив Черненко.

Володимир Зеленський eadaily.com

Втім, зв'язок із Купрієм в інтерв'ю OBOZREVATEL спростував і керівник передвиборчого штабу Зеленського Іван Баканов.

"Переговорів із паном Купрієм ми точно не ведемо. Думаю, так (це його особиста ініціатива. – Ред.). Може, він ще з кимось у Раді спілкувався", – пояснив Баканов.

Прихильники Зеленського, за деякими даними, знайшлися не лише серед позафракційних депутатів, а й у БПП та "Народному фронті". Однак офіційно, крім Купрія, про членство в "коаліції Зеленського" ніхто не заявляв.

"У НФ проти Зеленського жорстко налаштована лише внутрішньопартійна група Андрія Парубія, а група Олександра Турчинова, як і він сам, поки зайняла нейтральну позицію", – пояснили журналісти.

Як писав OBOZREVATEL, Антон Геращенко заявив, що в разі перемоги Володимира Зеленського, Збройні сили України будуть зобов'язані зберегти вірність присязі й підкоритися наказам нового верховного головнокомандувача. Всім незгодним він пригрозив судом.

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