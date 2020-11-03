У Верховній Раді України почали збирати підписи народних депутатів під зверненням до суддів Конституційного суду. У ньому їх просять піти у відставку.

Фото документа оприлюднив на своїй сторінці у Facebook парламентарій Гео Лерос. "Слуги народу" почали збирати підписи, під зверненням до КСУ. Цікаво, це команда з ОПУ? " – написав він.

"Народні депутати, які підписали цю заяву, закликають КСУ вжити всіх необіхдних заходів щодо відновлення дієвості свого функціонування з урахуванням обраного Українською державою європейського і євроатлантичного курсу. Закликаємо суддів, які підтримали рішення КСУ №13-р/2020 від 27 жовтня, скласти із себе повноваження за власним бажанням або ж подати у відставку невідкладно!" – йдеться у зверренні.

Під документом стоять підписи не тільки членів "Слуги народу" (наприклад, його підтримали Андрій Іванчук від "Довіри" і Ярослав Железняк від "Голосу").

Так, Железняк на своєму Telegram-каналі "Залізний нардеп" також розкрив деталі збору підписів, зазначивши, що це нібито має спрацювати.

У Раді почали збір підписів за відставку суддів КСУ. Facebook Гео Лероса

Документ підписали нардепи від "Слуги народу" та інших політсил. Facebook Гео Лероса

"Підписав звернення на суддів КС із закликом піти у добровільну відставку. Думаю, буде більше 300 депутатів-підписантів. А ще кажуть, що звернення буде мати належний ефект. Але закон про збільшення кворуму КС теж підписали", – розповів нардеп.

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