У Раді почали збір підписів за відставку суддів КСУ
У Верховній Раді України почали збирати підписи народних депутатів під зверненням до суддів Конституційного суду. У ньому їх просять піти у відставку.
Фото документа оприлюднив на своїй сторінці у Facebook парламентарій Гео Лерос. "Слуги народу" почали збирати підписи, під зверненням до КСУ. Цікаво, це команда з ОПУ? " – написав він.
"Народні депутати, які підписали цю заяву, закликають КСУ вжити всіх необіхдних заходів щодо відновлення дієвості свого функціонування з урахуванням обраного Українською державою європейського і євроатлантичного курсу. Закликаємо суддів, які підтримали рішення КСУ №13-р/2020 від 27 жовтня, скласти із себе повноваження за власним бажанням або ж подати у відставку невідкладно!" – йдеться у зверренні.
Під документом стоять підписи не тільки членів "Слуги народу" (наприклад, його підтримали Андрій Іванчук від "Довіри" і Ярослав Железняк від "Голосу").
Так, Железняк на своєму Telegram-каналі "Залізний нардеп" також розкрив деталі збору підписів, зазначивши, що це нібито має спрацювати.
"Підписав звернення на суддів КС із закликом піти у добровільну відставку. Думаю, буде більше 300 депутатів-підписантів. А ще кажуть, що звернення буде мати належний ефект. Але закон про збільшення кворуму КС теж підписали", – розповів нардеп.
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