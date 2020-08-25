У Раді почали розглядати лист Кравчука про місцеві вибори на Донбасі

У Верховній Раді почали розглядати лист глави української делегації в ТКГ Леонід Кравчук зодо зміни постанови про місцеві вибори на Донбасі, але нардепи навряд підтримають ультиматум Росії.

Про це 25 серпня повідомив на брифінгу глава Верховної ради Дмитро Разумков і народний депутат від "Слуги народу" Олександр Качура в Telegram-каналі. Разумков підтвердив, що звернення надійшло до парламенту.

"Це не постанова, але за станом на кінець минулого тижня воно (звернення – Ред.) надійшло, воно було розписано на комітет. Наскільки мені відомо, засідання комітету, де воно буде розглядатися не було", – зазначив спікер ВР.

За його словами, Верховна Рада не підтримає ультиматум Росії.

"Я є прихильником того, щоб вибори відбувалися, але ми повинні виходити з того, чи можливо забезпечити умови", – уточнив Разумков.

Качура в Telegram написав, що 25 серпня профільний комітет Ради почав розгляд звернення Кравчука.

"Сьогодні на засіданні профільного комітету почали процес розгляду звернення керівника української делегації в Тристоронньої контактній групі Леоніда Кравчука з приводу змін в постанові про місцеві вибори. Завтра об 11:00 проведемо позачергове засідання комітету, на яке запросимо Леоніда Макаровича, а також керівників профільних комітетів", – уточнив народний депутат.

Рада почала розгляд листа Кравчука щодо місцевих виборів на Донбасі (Telegram-канал Правда Качури)

Звернення Кравчука до Верховної Ради (Telegram-канал Правда Качури)

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