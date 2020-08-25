У Раді почали розглядати лист Кравчука про місцеві вибори на Донбасі

У Верховній Раді почали розглядати лист глави української делегації в ТКГ Леонід Кравчук зодо зміни постанови про місцеві вибори на Донбасі, але нардепи навряд підтримають ультиматум Росії.

Про це 25 серпня повідомив на брифінгу глава Верховної ради Дмитро Разумков і народний депутат від "Слуги народу" Олександр Качура в Telegram-каналі. Разумков підтвердив, що звернення надійшло до парламенту.

"Це не постанова, але за станом на кінець минулого тижня воно (звернення – Ред.) надійшло, воно було розписано на комітет. Наскільки мені відомо, засідання комітету, де воно буде розглядатися не було", – зазначив спікер ВР.

За його словами, Верховна Рада не підтримає ультиматум Росії.

"Я є прихильником того, щоб вибори відбувалися, але ми повинні виходити з того, чи можливо забезпечити умови", – уточнив Разумков.

Качура в Telegram написав, що 25 серпня профільний комітет Ради почав розгляд звернення Кравчука.

"Сьогодні на засіданні профільного комітету почали процес розгляду звернення керівника української делегації в Тристоронньої контактній групі Леоніда Кравчука з приводу змін в постанові про місцеві вибори. Завтра об 11:00 проведемо позачергове засідання комітету, на яке запросимо Леоніда Макаровича, а також керівників профільних комітетів", – уточнив народний депутат.

Рада почала розгляд листа Кравчука щодо місцевих виборів на Донбасі (Telegram-канал Правда Качури)

Звернення Кравчука до Верховної Ради (Telegram-канал Правда Качури)

Раніше OBOZREVATEL повідомляв:

Глава української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук пообіцяв, що попросить Верховну Раду переглянути постанову, яка, на думку ОРДЛО, порушує Мінські угоди, якщо переговори радників "нормандської зустрічі" будуть розблоковані.

На зустрічі представників Тристоронньої контактної групи, яка пройшла в форматі відеоконференції 18-19 серпня, Росія заблокувала досягнення домовленостей з Україною.

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