У Раді після скандалу зі Шкарлетом посилять відповідальність за кнопкодавство

Верховна Рада збирається посилити відповідальність за неперсональне голосування після можливого кнопкодавства під час призначення Сергія Шкарлета міністром освіти і науки України.

Як заявив на засіданні парламенту спікер Дмитро Разумков, представники всіх фракцій домовилися до 15 січня розробити зміни до наявного закону щодо неперсонального голосування, у яких буде прописане більш жорстке покарання – і в межах збільшення кримінальної відповідальності, і в межах збільшення штрафів за такі дії.

"Це потрібно зробити до 15 січня, щоб на початку нашої роботи, витримавши всі необхідні строки, ми змогли розглянути цей законопроєкт одним із перших після Нового року", – зазначив він.

Також, за словами Разумкова, надійшла пропозиція встановити додаткові камери в залі, зокрема в ложах, які б фіксували можливе кнопкодавство.

Крім того, резервні місця в залі засідань, не закріплені за фракціями та групами, будуть від'єднані від системи "Рада".

Нагадаємо, 17 грудня Верховна Рада 226 голосами затвердила кандидатуру Сергія Шкарлета на посаду міністра освіти та науки.

Нардепка від фракції "Голос" Інна Совсун заявила, що за Шкарлета проголосували деякі нардепи від ОПЗЖ, яких фізично не було в сесійній залі парламенту. Наприклад, жодна людина не бачила в залі Григорія Суркіса, а його картка проголосувала "за".

Зі свого боку Разумков пообіцяв розібратися з імовірним кнопкодавством у Раді.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 13 січня президент України Володимир Зеленський підписав закон про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення особистого голосування народними депутатами, ухвалений Верховною Радою 19 грудня 2019 року.

Закон вводить кримінальну відповідальність для нардепів-кнопкодавів. Зокрема, таке діяння карається штрафом від 3-х до 5 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.