У Раді вдалися до радикальних заходів через бійку нардепів

Після жорсткої бійки між народним депутатом від "Слуги народу" Андрієм Богданцем і активістами ВО "Свобода" Едуардом Леоновим і Ігорем Мірошниченком аграрний комітет закрили для громадськості.

Про це повідомив фотограф Ян Доброносов на своїй сторінці в Facebook. Він опублікував фото з Верховної Ради.

"Юля просить пустити. Законопроєкти хочуть внести в зал вже на наступному тижні, а там майже 5000 поправок. Після години суперечок про регламент і допуск комітет перенесли на 8 ранку", – повідомила журналістка Тетяна Ніколаєнко.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, заступниця голови фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Євгенія Кравчук повідомила, що Богданця госпіталізували з підозрою на струс головного мозку.

За фактом інциденту правоохоронці відкрили кримінальну справу.

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