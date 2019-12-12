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12 грудня • оновлено в 11:17
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У Раді вдалися до радикальних заходів через бійку нардепів

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Після жорсткої бійки між народним депутатом від "Слуги народу" Андрієм Богданцем і активістами ВО "Свобода" Едуардом Леоновим і Ігорем Мірошниченком аграрний комітет закрили для громадськості.

Про це повідомив фотограф Ян Доброносов на своїй сторінці в Facebook. Він опублікував фото з Верховної Ради.

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"Юля просить пустити. Законопроєкти хочуть внести в зал вже на наступному тижні, а там майже 5000 поправок. Після години суперечок про регламент і допуск комітет перенесли на 8 ранку", – повідомила журналістка Тетяна Ніколаєнко.

У Раді вдалися до радикальних заходів через бійку нардепів

У Раді вдалися до радикальних заходів через бійку нардепів

ФБ Доброносова

Як повідомляв OBOZREVATEL, заступниця голови фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Євгенія Кравчук повідомила, що Богданця госпіталізували з підозрою на струс головного мозку.

За фактом інциденту правоохоронці відкрили кримінальну справу.

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Автор
Катерина Луговська
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Бачурин Андрей
Бачурин Андрей
Цирк, мля... )
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Хо Хол
Хо Хол
Скоро будут cpaть в ладошки и кидаться друг в друга гoвнoм.
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Будни в зоопарке Обезьян!!!
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