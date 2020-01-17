У Раді підтримали звільнення міністерки Бабак: названо наступника

У п'ятницю, 17 січня, у Верховній Раді підтримали відставку міністерки розвитку громад і територій Олени Бабак.

Рішення ухвалили на комітеті з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування. За звільнення проголосував 21 член комітету.

"Рекомендувати Верховній Раді України... звільнити Бабак Олену Валеріївну з посади міністерки розвитку громад і територій України. Доручити народним депутатам, членам комітету... розробити і винести на розгляд Верховної Ради України проєкт постанови про звільнення Бабак Олени Валеріївни з посади міністерки розвитку громад і територій України. Рекомендувати Верховній Раді України проєкт постанови про звільнення Бабак Олени Валеріївни з посади міністерки розвитку громад і територій України ухвалити в цілому", – повідомив голова комітету Андрій Клочко.

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Зазначимо, що самої Бабак на засіданні не було. При цьому частина членів комітету наполягала, щоб надалі подібні рішення ухвалювалися за участю посадових осіб, питання про відставку яких розглядається.

Також комітет запропонував призначити Дениса Шмигаля на посаду віцепрем'єр-міністра України – міністра розвитку громад і територій України. Зараз чиновник очолює Івано-Франківську обласну державну адміністрацію.

Олена Бабак

Нагадаємо, що 2 серпня 2019 року президент України Володимир Зеленський представив нового главу Івано-Франківської ОДА Дениса Шмигаля.

Денис Шмигаль

Як повідомляв OBOZREVATEL, інформація про відставку Олени Бабак надійшла ввечері 16 січня. Пізніше заступниця глави фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук підтвердила, що Бабак написала заяву про звільнення за власним бажанням.

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