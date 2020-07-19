У Раді озвучили головну умову проведення виборів на Донбасі: слово за Росією

Олена Кондратюк заявила, що виборів на Донбасі не буде, поки Росія не виведе війська.

Місцевих виборів на Донбасі не буде, поки Росія не виведе свої війська.

Як заявила в інтерв'ю "Радіо Свобода" віцеспікерка Верховної Ради Олена Кондратюк (фракція "Батьківщина"), питання проведення виборів на окупованих територіях – це питання політичної відповідальності (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Ми вважаємо, що поки існує поділ цієї території – Донецька і Луганська області, поки зараз працюють цивільні і військові адміністрації, вибори зараз навіть на контрольованій частині проводити неможливо. Поки не буде наведено лад у питанні сфери безпеки, поки не відійдуть російські війська і не буде наш кордон таким, яким він має бути, то вибори там проводити просто немає раціональності", – зазначила вона.

За словами Кондратюк, на Донбасі буде "перехідний період", який врегулює, зокрема, і Центральна виборча комісія.

Як повідомляв OBOZREVATEL, жителька Іспанії Євгенія Йепес-Віньєс, яку терористи "ДНР" 16 днів тримали в місцевій в'язниці, вважає, що провести вибори на Донбасі через кілька місяців – нереально.

Секретар РНБО України Олексій Данилов заявив, що проведення місцевих виборів на окупованому Донбасі має відбуватися за низкою принципових умов.