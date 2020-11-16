У Раді назвали три варіанти виходу з конституційної кризи
У Верховній Раді розглядають три варіанти виходу з конституційної кризи в Україні.
Як пише "РБК-Україна", президент Володимир Зеленський запропонував замінити всіх суддів Конституційного суду і визнати їхнє рішення від 27 жовтня юридично нікчемним. Цей варіант депутати від "Слуги народу" публічно називають "радикальним".
"Є радикальний шлях вирішення цього питання – це президентський законопроєкт. Особисто я не прихильник такої ідеї, вважаю її дуже ризикованою. Є більш ліберальний спосіб. Разом із Дмитром Разумковим був напрацьований законопроєкт, який відновлює антикорупційну інфраструктуру", – сказав нардеп Олександр Качура.
Законопроєкт спікера Ради пропонує відновити норми е-декларування, які були скасовані, зокрема й кримінальну відповідальність за порушення в деклараціях.
У парламенті кажуть, що після цього можна разом із експертами розробити необхідні коригування в антикорупційне законодавство, які будуть відповідати Конституції.
Заступниця голови фракції СН Галина Янченко вважає, що законопроєкт Разумкова, найімовірніше, буде ухвалено в першому читанні.
"За другим напрямом зараз є в планах кілька моментів. Ми не будемо списувати з рахунків, що частина суддів КС піде у відставку. Але також розглядаємо як один із основних сценаріїв доукомплектацію вакантних посад", – зазначила вона.
Третій варіант – це зміна процедури роботи Конституційного суду. У Раді вже зареєстровано документ представників парламенту і президента в КСУ Ольги Совгирі та Федора Веніславського, які пропонують збільшити мінімально необхідну кількість голосів для ухвалення рішень з 10 до 12 для Великої палати КСУ, тобто до 2/3 від складу суду.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Конституційний суд України визнав неконституційним кримінальну відповідальність за декларування недостовірної інформації. Відповідно, судді скасували кримінальну відповідальність за недостовірне декларування майна й обмежили повноваження НАЗК.
НАЗК закрило доступ до електронних декларацій, проте розпорядженням Кабміну, ухваленним за рішенням Ради національної безпеки і оборони, доступ був відновлений.
Також Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроєкт про звільнення всього складу Конституційного суду.
Голова КСУ Олександр Тупицький заявив, що законопроєкт Зеленського нібито має ознаки конституційного перевороту. Крім того, документ розкритикували українці.