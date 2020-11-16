У Раді назвали три варіанти виходу з конституційної кризи

У Верховній Раді розглядають три варіанти виходу з конституційної кризи в Україні.

Як пише "РБК-Україна", президент Володимир Зеленський запропонував замінити всіх суддів Конституційного суду і визнати їхнє рішення від 27 жовтня юридично нікчемним. Цей варіант депутати від "Слуги народу" публічно називають "радикальним".

"Є радикальний шлях вирішення цього питання – це президентський законопроєкт. Особисто я не прихильник такої ідеї, вважаю її дуже ризикованою. Є більш ліберальний спосіб. Разом із Дмитром Разумковим був напрацьований законопроєкт, який відновлює антикорупційну інфраструктуру", – сказав нардеп Олександр Качура.

Законопроєкт спікера Ради пропонує відновити норми е-декларування, які були скасовані, зокрема й кримінальну відповідальність за порушення в деклараціях.

У парламенті кажуть, що після цього можна разом із експертами розробити необхідні коригування в антикорупційне законодавство, які будуть відповідати Конституції.

Заступниця голови фракції СН Галина Янченко вважає, що законопроєкт Разумкова, найімовірніше, буде ухвалено в першому читанні.

"За другим напрямом зараз є в планах кілька моментів. Ми не будемо списувати з рахунків, що частина суддів КС піде у відставку. Але також розглядаємо як один із основних сценаріїв доукомплектацію вакантних посад", – зазначила вона.

Третій варіант – це зміна процедури роботи Конституційного суду. У Раді вже зареєстровано документ представників парламенту і президента в КСУ Ольги Совгирі та Федора Веніславського, які пропонують збільшити мінімально необхідну кількість голосів для ухвалення рішень з 10 до 12 для Великої палати КСУ, тобто до 2/3 від складу суду.

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