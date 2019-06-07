У Раді нардепів спіймали на "кнопкодавстві". Відео

У Верховній Раді народних депутатів із "Батьківщини" застали за "кнопкодавством".

Про це у Facebook повідомив фотограф Ян Доброносов. Він опублікував відео, на якому нардеп Олександра Кужель розкладає персональні картки відсутніх парламентаріїв.

"На прикладі "Батьківщини"! Потрібно сказати, що таке відбувається в більшості фракцій. Тільки в перший день після інавгурації президента Володимира Зеленського видавали кожному в руки. Депутат Кужель розклала карти практично всіх депутатів від фракції, навіть за лідера, якого з понеділка не бачив у парламенті! А сьогодні п'ятниця, мабуть, прийдуть не всі", – написав він.

Також він виклав у мережі фото, на якому видно, що Кужель єдина з фракції перебуває на робочому місці.

Олександра Кужель у ВР Ян Доброносов

Як повідомляв OBOZREVATEL, лідера фракції "Батьківщина" Юлію Тимошенко помітили в міжнародному аеропорту імені Давида Бен-Гуріона в Ізраїлі. Колишній кандидат у президенти України прилетіла до Тель-Авіва.

Раніше Тимошенко заявила, що партія "Батьківщина" йде на парламентські вибори самостійно.

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