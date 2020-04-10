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10 квітня • оновлено в 09:12
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У Раді намітилася коаліція через закон про ПриватБанк: експерт сказав, хто увійде

10.7т
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Через розбіжності монобільшість "Слуги народу" може провалити в другому читанні банківський закон, який є вимогою МВФ, тому у Верховній Раді незабаром може з'явитися нова коаліція.

Об'єднатися можуть "СН," Європейська солідарність "і" Голос ". Таке припущення висловив політичний експерт Тарас Семенюк в ефірі 24 каналу.

"Виходом із ситуації з рекордними правками до закону можуть бути дострокові перевибори, але у Зеленського вже не буде монобільшості. Незважаючи на те, що його рейтинг досі високий, це не означає, що такий же рейтинг буде у фракції "Слуга народу", – зазначив він.

У Раді намітилася коаліція

У Раді намітилася коаліція

ТСН

За його словами, монобільшості, як такої, в парламенті вже немає, тому й не вистачає голосів, щоб ухвалити законопроєкт.

"Це буде як запобіжник і менше зло, ніж перевибори, особливо в такий складний економічний час для країни. Я думаю, можуть об'єднатися "Слуга народу", "Європейська солідарність" і "Голос". Зараз вони синхронно голосують за важливі законопроєкти", – резюмував експерт.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше п'ятий президент Петро Порошенко поставив ультиматум своєму наступнику Володимиру Зеленському: той повинен ухвалити стратегічне рішення про неповернення ПриватБанку бізнесменові Ігорю Коломойському або ж оголосити дефолт.

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Автор
Ірина Кулініч
Тема
Формування коаліції в Раді
Місце
Україна
Теги
Партія "Європейська солідарність" Партія Вакарчука "Голос" коаліція Партія Слуга народу ПриватБанк
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Гавриш Лариса
Гавриш Лариса
Смешно!!!!
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П**хихикать Чисто
П**хихикать Чисто
Самая зашкварная коалиция
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Мельничук Олександр
Мельничук Олександр
Так навіть ліпше. Адеквати будуть разом.
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