У Раді на COVID-19 захворіли понад 60 осіб: ЗМІ повідомили про смерть співробітниці парламенту

У Верховній Раді України коронавірус нібито підтвердили у 75 осіб, одна інфікована – співробітниця секретаріату Ради – померла.

Такі дані станом на 5 жовтня наводяться в матеріалі ZN.UA. Видання посилається на джерела в апараті парламенту, офіційно цифри не підтверджені.

За даними журналістів, COVID-19 заразилися 49 народних депутатів і 26 співробітників апарату парламенту.

Водночас "Укрінформ", посилаючись на відповідь пресслужби парламенту, повідомив, що в Раді захворіли 63 особи (46 народних обранців і 17 працівників апарату). Із них у 27 COVID-19 підтвердили у вересні.

Нагадаємо, 4 жовтня позафракційний народний депутат України Максим Єфімов повідомив, що захворів на коронавірус.

За минулий тиждень COVID-19 заразилися багато інших політиків. Серед них лідер політичної партії "За майбутнє" Ігор Палиця, лідер партії "Слуга народу" та перший заступник фракції Олександр Корнієнко, голова партії "Голос" Кіра Рудик, нардеп від "Слуги народу" і чемпіон світу з греко-римської боротьби Жан Беленюк, нардепка Яна Зінкевич, нардеп від "Слуги народу" Артем Культенко.

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