Пропорційна система і 300 нардепів: Рада дала старт законопроекту Зеленського

Народні депутати направили до Конституційного суду законопроект про зменшення конституційного складу Верховної Ради до 300 депутатів і запровадження пропорційної виборчої системи.

"За" на пленарному засіданні у вівторок, 3 вересня, проголосували 258 народних обранців. Вони погодилися включити проект до порядку денного сесії.

У разі прийняття документа Радою будуть внесені зміни в ст. 76 і 77 Конституції. Уже з наступного скликання кількість нардепів можуть зменшити з 450 до 300.

Рада направила в КСУ законопроект о сокращении количества нардепов Скріншот з відео

Рада направила в КСУ законопроект о сокращении количества нардепов Скріншот з відео

Рада направила в КСУ законопроект о сокращении количества нардепов Скріншот з відео

В Основному законі пропонується прописати, що "народним депутатом України може бути громадянин України, який на день виборів досяг двадцяти одного року, має право голосу, постійно проживає в Україні не менше останніх п'яти років і володіє державною мовою".

У ст. 77 Конституції також пропонується закріпити, що Верховна Рада обирається за пропорційною системою. При цьому залишається формулювання, що порядок проведення виборів народних депутатів України встановлюється законом.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, в КСУ направили також законопроект про законодавчу ініціативу народу.

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