У Раді коронавірусом заразився ще один нардеп: ЗМІ знайшов "доказ"

Ще один із депутатів Верховної Ради України нібито заразився коронавірусною інфекцією COVID-19.

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Про це в неофіційному чаті фракції "Слуга народу" написав користувач під ніком "Ткаченко Алексан 1+1". Як зазначає "Країна", ймовірно, мається на увазі ексгендиректор "1+1", нардеп Олександр Ткаченко.

"Колеги, в одного з депутатів Ради виявлено коронавірус. Із задніх рядів. Носіть маски і бережіть себе", – йдеться у повідомленні.

Наголошується, що уточнення "із задніх рядів" говорить про те, що вказаний народний депутат, у якого запідозрили коронавірус, точно не є членом фракції "Слуга народу". Адже відомо, що вона займає передні ряди в Раді.

Скріншот повідомлення strana.ua

У ЗМІ також додали, що, за попередньою інформацією, COVID-19 "виявили у депутата-мажоритарника від "Батьківщини" Олега Мейдіча". Про це ж згодом написав у своєму Telegram-каналі нардеп від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко.

Скріншот t.me/stranaua/4879

Скріншот t.me/oleksiihoncharenko/2010

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що на сьогодні ні серед нардепів, ні серед працівників апарату Ради немає хворих на коронавірус.

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