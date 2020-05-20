У Раді коронавірусом заразився ще один нардеп: "Батьківщина" пішла на самоізоляцію

У народного депутата фракції "Батьківщина" Олега Мейдича підтвердили наявність коронавірусної хвороби COVID-19.

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Про це під час відкриття засідання уряду 20 травня заявила заступниця голови Верховної Ради Олена Кондратюк. За її словами, уся фракція "Батьківщина" нині перебуває на самоізоляції.

"Сьогодні в залі немає фракції "Батьківщини". Один із наших колег, Олег Мейдич, захворів. У нього підтвердили коронавірус. Усі депутати фракції перебувають на самоізоляції. Поки не проведуть тестування кожному депутатові й не буде висновку про те, що вони здорові, депутати не повернуться до сесійної зали", – повідомила вона.

Нагадаємо, інформація про інфікування Мейдича вперше з'явилася 19 травня в неофіційному чаті фракції "Слуга народу".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що станом на 16 травня ні серед нардепів, ні серед працівників апарату Ради не було хворих на коронавірус.