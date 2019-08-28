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У Раді хочуть скоротити кількість нардепів: як це буде

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Обраний народний депутат від партії "Слуга народу", заступник голови комітету ВРУ з питань економічного розвитку Роксолана Підласа, розповіла про законопроект, що передбачає скорочення кількості нардепів.

Подробицями поділилася вона в коментарі OBOZREVATEL після зустрічі майбутньої фракції політсили, яка пройшла в середу, 28 серпня.

За словами Підласи, голосувати будуть за скорочення кількості народних депутатів до 300. Діяти закон у разі прийняття почне вже в парламенті наступного скликання.

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У Раді хочуть скоротити кількість нардепів

У Раді хочуть скоротити кількість нардепів

fakty.com.ua

Відзначимо, раніше її колега Марія Мезенцева заявила, що проект, ймовірно, розглянуть вже на першому засіданні Ради 29 серпня, проте в порядку денному його не виявилося.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше головний кандидат на посаду першого віце-спікера Руслан Стефанчук підтвердив готовність команди Зеленського скоротити кількість нардепів.

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Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Теги
Верховна Рада України Партія Слуга народу
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Pooh Vini
Pooh Vini
А муж у Роксоланы,так понимаю - пидлас
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Pooh Vini, вот что у тебя в голове, животное? Даже ваты нет, одно дерьмо? Что ты несёшь, идиото?
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Давно пора этот сброд проредить!
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