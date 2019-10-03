У Раді говорять про ''майдан''? Що стоїть за рішенням Зеленського стосовно Донбасу

Україна підписала "формулу Штайнмаєра". Саме цей документ багато в чому й визначить, чи вдасться Києву звільнити Донбас від російських найманців і повноцінно повернути під свій контроль території.

Навколо цього рішення виникло багато суперечок і конфліктів. У столиці анонсують новий "майдан", а президент обіцяє не капітулювати перед Москвою. У Верховній Раді же нардепи запевняють — "все добре", але є певні нюанси.

Чи вдасться звільнити Донбас і чи чекає країну чергова "зрада" — розбирався OBOZREVATEL.

Цей текст про:

"Формулу Штайнмаєра". Що це таке і чому звідусіль лунає "зрада";

настрій у Верховній Раді. До чого готуються "Слуга народу" і як "Європейська Солідарність" б'є на сполох;

можливу зустріч Зеленського й Путіна, а також ймовірне вирішення проблеми з війною на Донбасі.

Що трапилося. Коротко

1 жовтня в Мінську контактна група з урегулювання конфлікту на Донбасі підписала так звану формулу Штайнмаєра. З боку України підпис поставив офіційний представник, експрезидент Леонід Кучма. Аналогічно вчинили представники терористів "ДНР" і "ЛНР", а також Борис Гризлов від РФ і сам посередник від ОБСЄ Мартін Сайдік.

Текст уже опублікований. У ньому сторони зобов'язуються дотримуватися "формули Штайнмаєра", якої, по суті, і немає.

Річ у тім, що Україна й Росія по-різному бачать шляхи вирішення конфлікту на Донбасі, це й логічно. Справа в деталях і кордоні.

Володимир Зеленський

Зараз частина держкордону України фактично контролюється Росією та її маріонетками "Л/ДНР", Київ же не має жодного доступу до цієї значної ділянки Донецької й Луганської областей. Через цей шматок території Москва регулярно відправляє військову техніку, проводить ротацію сил і так далі.

Київ наполягає:

Будь-які вибори на Донбасі можуть відбутися лише після того, як українська армія візьме цей відрізок під свій контроль. На територію псевдореспублік увійдуть представники української влади, а все пройде згідно із Законом України.

"Закон про особливий статус буде діяти на постійній основі за умови, що там відбудуться вибори згідно з Конституцією України й після публікації звіту ОБСЄ, що вони відповідають міжнародним стандартам. Ніяких виборів під дулом кулеметів не буде!" — підкреслив Зеленський під час вечірнього брифінгу 1 жовтня.

У Росії ж бачать ситуацію по-іншому — спочатку вибори, потім контроль за кордоном. А далі — просування теми з особливим статусом регіону, зі своїми представниками й органами, але вписаними в українське законодавство. Водночас планується впровадити й амністію. Мається на увазі, що під цим соусом відповідальності можуть уникнути ті, хто не був причетний до вбивств.

Що в цьому випадку буде з десятками тисяч громадян України, які воювали у "військах ДНР", "народній міліції", спецслужбах і так далі – ніхто не знає.

І поки ці позиції викликають найбільшу суперечку як між двома країнами, так і всередині українського суспільства. Важливо зазначити, що фінальне проміжне рішення ймовірно ухвалять під час зустрічі Володимира Зеленського та Володимира Путіна в Парижі вже цього жовтня (точна дата поки невідома, але вона узгоджується).

"Все добре" чи "капітуляція" України? Що кажуть політики

"Слуга народу":

Вони дуже багато розмовляють. У середу, 2 жовтня, засідання Верховної Ради почалося з активного обговорення "формули" та її впливу на Україну. Вранці закриту зустріч із фракцією "Слуга народу" провів і президент Зеленський. Перед цим він зустрівся з главами фракцій парламенту.

"Українська сторона ухвалює документ ("формула Штайнмаєра". — Ред.) повною мірою, але виборів, поки там є війська РФ, не буде", — повідомив глава держави своїм депутатам під час закритої зустрічі.

Глава фракції Давид Арахамія й зовсім закликав народних обранців не розганяти зраду й робити все, щоб "не вийшло так, як з обміном полоненими".

"Уже все зрозуміло, але незрозуміло, який давати меседж в суспільстві. Це як з обміном полоненими... Я пропоную таке — це не здача територій, все потрібно вирішувати в нормандському форматі...

Але не будемо форсувати події, бо, як з обміном полоненими, все можуть зірвати", — заявив він у на закритій зустрічі. Водночас уточнив, що найближчим часом до Ради не вноситимуть законопроєкт про особливий статус Донбасу — документ поки не готовий.

Дивіться відео на тему:

Після виходу із зали засідань депутати в коментарях OBOZREVATEL в унісон повторювали фразу "все буде добре", намагаючись демонструвати впевненість у тому, що ситуація знаходиться під контролем. Деякі ж не під запис визнавали: зараз мало відомостей про цей процес.

Саме тому було виділено кількох людей, які коментуватимуть ситуацію в ЗМІ — це насамперед Давид Арахамія, Олександр Корнієнко та Богдан Яременко. Для всіх інших написали заготовлені фрази.

Сам же Богдан Яременко заявив, що імплементація формули була однією з основних вимог Росії для зустрічі в Європі. Можливо, це також було умовою обміну українських полонених 7 вересня.

Якщо не заглиблюватися в подробиці й зібрати інформацію воєдино, то в партії бажають побачити конкретні пропозиції Офісу президента. Оновлений закон про особливий статус, план стосовно місцевих виборів, можлива амністія й так далі. Поки цього нічого немає, тому коментувати складно.

"Європейська Солідарність":

П'ятий президент України Петро Порошенко вважає, що прийнята Зеленським політика призведе до створення на Донбасі аналога Придністров'я.

Він зазначив, що Україна відкинула будь-які спроби Путіна й Лаврова використати цю позицію ще у 2016 році. Тоді була створена дорожня карта, де чітко визначалася послідовність дій з імплементації Мінських угод.

Порошенко підкреслив, що не можна починати політичний процес без виконання низки умов, зокрема виведення російських військ і техніки та роззброєння незаконних збройних формувань.

Також в "ЄС" закликають людей виходити на вулиці, протестувати проти "здачі українських інтересів". Водночас не сотні, а десятки тисяч людей. До речі, ввечері 1 жовтня на Майдані Незалежності такий мітинг відбувся.

Мітинг

"Погоджуючись на цю формулу, ми цементуємо величезну кількість майбутніх конфліктів, які призведуть до розхитування ситуації в країні. Саме тому формула за підсумками, в разі непродуманого керівництва країною, може призвести до територіальних конфліктів", — пояснив OBOZREVATEL нардеп від "Європейської Солідарності" Володимир Ар'єв.

Він також додав, що в майбутньому цей формат призведе до регіоналізації та федералізації України.

"Голос":

Глава фракції Сергій Рахманін розповів журналістам, що не бачить нічого поганого в самій "формулі Штайнмаєра". "Це крок у напрямку реалізації Мінських угод. Що за ним стоїть, навіщо він був зроблений — ось у чім питання. Не в тому, що вона погана й хороша, а навіщо це робилося?", — пояснив він.

У коментарі OBOZREVATEL народний депутат від "Голосу" Роман Лозинський заявив, що президент повинен конкретизувати послідовність проведення виборів, відбудуться вони до чи після виведення військ.

Тому поки говорити про щось конкретне й жахливе не варто. Все можна як "втратити", так і "переграти". Багато що залежить від особистих переговорів Зеленського й Путіна.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал