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/Політика

У Раді Федерації заявили, як Україна може повернути Крим

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Член Ради Федерації РФ Сергій Цеков оцінив план президента України Володимира Зеленського щодо повернення Криму Україні.

Так він прокоментувавзаяву прес-служби українського глави держави про намір обговорити з ЄС і НАТО стратегію повернення півострова, передає НСН.

За його словами, повернути Крим Київ зможе "лише в тому випадку, якщо Україна возз'єднається з Росією".

Крим — це Україна

Крим — це Україна

24 канал

Політик вважає, що Захід намагається використовувати конфлікт винятково для підриву авторитету РФ.

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"Як джерело напруженості у відносинах із Росією вони потрібні. А допомагати їм у тому, щоб Крим повернувся до складу України, вони (країни Заходу. — Ред.) не будуть", — заявив Цеков.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Зеленський заявив у Брюсселі, що Україна готова вести переговори з Росією і виконувати Мінські домовленості.

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Тема
анексія Криму
Місце
Росія
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