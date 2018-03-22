У Раді Європи розповіли, навіщо Україна звільняла Савченко з полону

Українцям не варто соромитися підтримки позафракційного нардепа Надії Савченко під час перебування у полоні в Росії.

"Савченко планувала страшний злочин і повинна понести за нього відповідальність. Таке буває. Герой може стати злочинцем, а злочинець - героєм. Корупціонер - чесним патріотом, а чесний патріот - корупціонером", - заявив у своєму Twitter постійний представник України в Раді Європи.

За його словами, боротьба за свободу Савченко була вигідна Україні політично.

"Це була правильна історія для просування в світі наративу про війну Росії проти України. Юридично вона громадянка України, а значить має право на підтримку, якщо потрапить в біду за кордоном, так само як будь-який інший громадянин.

Навіть якщо зараз Савченко знову викрадуть, ми повинні витягувати її назад, щоб її справа була розглянута в Україні та відповідальність вона несла в Україні за злочин, який вона планувала проти України", - вважає дипломат.

Він вважає, що теза про те, що треба закликати людей не створювати собі кумирів, - неправильна.

"Посилання на цю біблійну тезу добре резонує зі свідомістю людей і збирає купу уподобань, але є одна заковика - під кумирами господь мав на увазі ідолів, тобто альтернативних йому богів, а не людей, якими можна захоплюватися і на яких орієнтуватися", - пояснив український дипломат.

Українцям як ніколи потрібні кумири, переконаний Кулеба.

"Наше суспільство загнано в глибоке розчарування і зневіру. Нам як ніколи потрібні кумири, щоб вивільняти з суспільства нову енергію і вести людей вперед. Просто і щодо кумирів треба зберігати критичне мислення, не чіплятися за них, якщо виявиться, що вони несправжні, і нових вибирати спочатку головою, а потім трохи серцем", - підкреслив постійний представник України в Раді Європи.

Нагадаємо, 22 березня Верховна Рада дала згоду на притягнення до відповідальності, затримання і арешт Савченко.

Її підозрюють в організації держперевороту в Україні. ГПУ стверджує, що у слідства є незаперечні докази того, що нардеп особисто планувала терористичний акт в залі парламенту.

Савченко затримали, запобіжний захід для нардепа обиратимуть 23 березня.