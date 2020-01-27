У Раді Європи призначений новий постпред України: хто він

Постійним представником України в Раді Європи призначений Борис Тарасюк. Він вступив на посаду 27 січня.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила народна депутатка України від партії "Європейська солідарність" Ірина Геращенко.

"Борис Тарасюк офіційно вступив на посаду нашого представника при Раді Європи. Вітаємо це кадрове рішення і бажаємо успіху й посилення українських позицій у Страсбурзі. Тарасюк – стара дипломатична школа в хорошому сенсі цього слова, коли людина працює на державу, а не тільки на Facebook. Хай щастить!" – написала парламентарка.

Борис Тарасюк (праворуч) став постпредом України в Раді Європи Facebook Ірини Геращенко

Бориса Тарасюка призначили постпредом України в Раді Європи Telegram-канал BEREZOVIEW

Нагадаємо, що Борис Тарасюк – видатний український дипломат і політик, двічі обіймав посаду міністра закордонних справ України (у 1998-2000 і 2005-2007 роках). Є ідеологом європейської та євроатлантичної інтеграції України.

Також Тарасюк заснував і очолив Інститут євро-атлантичного співробітництва у 2001 році, був лідером Народного Руху України (2003-2012 роки). Був народним депутатом України четвертого-восьмого скликань Верховної Ради України.

З 2014 року він обіймав посаду заступника голови Комітету у закордонних справах ВРУ, голови підкомітету законодавчого забезпечення і контролю за діяльністю дипломатичної служби.

Бориса Тарасюка призначили постпредом України в Раді Європи Telegram-канал BEREZOVIEW

Як повідомляв OBOZREVATEL, до Тарасюка постпредом України в Раді Європи був Дмитро Кулеба. Зараз він є віцепрем'єр-міністром України з європейської та євроатлантичної інтеграції.

Нагадаємо також, що народний депутат від "Слуги народу" Олександр Мережко обраний віцепрезидентом Парламентської асамблеї Ради Європи.

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