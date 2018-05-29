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У Раді ЄС погодили компроміс щодо мільярда євро допомоги України

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Компромісне рішення щодо допомоги Україні на мільярд євро передбачає три основні антикорупційні вимоги, зокрема створення антикорупційного суду відповідно до вимог Венеціанської комісії.Комітет постійних представників ЄС затвердив компроміс з Європарламентом щодо четвертої програми макрофінансової допомоги Україні. Відповідне рішення посли ЄС ухвалили у вівторок, 29 травня, повідомляється на сайті Ради ЄС. Ця програма передбачає один мільярд євро кредитів, які мають бути виплачені двома траншами.

Як повідомляла DW, раніше профільний комітет Європарламенту - з міжнародної торгівлі - схвалив цей компроміс. Потреба у компромісі постала, оскільки частина євродепутатів пропонувала прописати у документі про допомогу три додаткові вимоги: створення антикорупційного суду, скасування обов'язку для активістів-антикорупціонерів подавати е-декларації, а також призначення збалансованого складу ЦВК України. Однак це би затягнуло процес ухвалення програми допомоги, а, за твердженням українського уряду, гроші Києву знадобляться уже восени.

У підсумку Європарламент, Рада ЄС і Єврокомісія вийшли на компроміс - видати спільну заяву. Згідно з її проектом, крім загальних вимог, на кшталт поваги до демократії, включно з багатопартійною системою, та принципами верховенства права, Євросоюз висуне Україні три специфічні вимоги у сфері боротьби з корупцією. Йдеться про роботу системи автоматичної перевірки е-декларацій, перевірку даних щодо бенефіціарних власників компаній, а також "спеціалізований антикорупційний суд у відповідності до рекомендацій Венеціанської комісії". Деталі вимог повинні будуть погодити Єврокомісія та уряд України у меморандумі про взаєморозуміння.

Остаточно ухвалити нову програму макрофінансової допомоги України у ЄС планують у червні-липні.

Метою макрофінансової допомоги "є допомогти Україні покрити частину її додаткових потреб у зовнішньому фінансуванні у 2018-2019 роках", підтримати платіжний баланс країни, а також "надати стимули для активізації зусиль України з реформування". Нагадаємо, третя програма макрофінансової допомоги Україні завершилася в січні без виплати останнього траншу в 600 мільйонів євро, оскільки Київ не виконав усіх погоджених умов.

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Тема
Deutsche Welle
Джерело
Джерело:DW
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